Roma-Bodo/Glimt, già partita la vendita dei biglietti per gli abbonati

Dalle 12 del 22 marzo, tutti potranno acquistare i tagliandi per la gara di ritorno di Conference League

Neanche il tempo di conoscere il nome della prossima avversaria della Roma in Conference League - che, spoiler, sarà di nuovo il Bodo/Glimt - che la società giallorossa ha già aperto la vendita dei biglietti per gli abbonati con un prezzo super vantaggioso.

È partito infatti alle 16 (e sarà attivo fino alle 11:59 del 22 marzo), il diritto di prelazione per l'acquisto del biglietto della gara di ritorno contro i norvegesi, previsto per il 14 aprile. Per gli abbonati è stato riservato un super prezzo: il costo delle due Curve sarà di 5 euro, mentre in Tribuna Monte Mario e in Tevere il biglietto costerà 10 euro. Sarà necessario solo effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un biglietto per singola transazione.