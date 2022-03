Roma-Bodo/Glimt, alle 12 il via alla vendita libera dei biglietti

Ogni tifoso potrà acquistare un massimo di 4 biglietti per transazione

I sorteggi dei quarti di finale di Conference League hanno portato la Roma ad affrontare il Bodo/Glimt in un altro doppio confronto. Mentre gli abbonati hanno da subito avuto l'occasione di acquistare il proprio biglietto, oggi alle 12 parte la vendita aperta a tutti. Ognuno potrà acquistare un massimo di 4 biglietti per transazione. I tifosi dovranno essere accanto alla squadra nel duplice obiettivo di passare il turno e vendicare la disfatta subita il 21 ottobre. Le due curve sono accessibili a 20€. Il prezzo per la tribuna Tevere oscilla tra i 30 e i 40€. Per gli Under 30 e gli Under 16 sono previste delle agevolazioni