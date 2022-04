Roma-Bodo, ecco le maschere di Knutsen che indosseranno i tifosi norvegesi

I tifosi ospiti si presenteranno all'Olimpico con il viso dell'allenatore, squalificato dall'Uefa per il pugno a Nuno Santos nel dopo partita dell'andata

Roma/Bodo-Glimt si avvicina. Assieme ai tifosi norvegesi in arrivo nella Capitale. Con le maschere con la faccia del loro allenatore, Kjetil Knutsen squalificato dalla Uefa per la rissa nel dopo partita della gara di andata con il preparatore dei portieri giallorosso, Nuno Santos .

I sostenitori hanno già indossato la faccia del tecnico sull'aereo, ne hanno altre 2000 nel bagagliaio, e sono pronti a farlo anche durante la partita per stare accanto a Knutsen, sperando che lui la prenda con ironia e ne sia felice, ha commentato uno dei tifosi intervistato da 'nrk.no' che ha anche ribadito come i ricavi verranno devoluti all'Unicef per aiutare le vittime della guerra in Ucraina.