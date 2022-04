Roma-Bodo, anche Candela presente all’Olimpico

Il francese si è goduto il saluto dei tifosi sotto la Sud

La Roma si prepara ad affrontare il Bodo in uno stadio tutto esaurito. All'Olimpico per l'occasione anche Vincent Candela, vincitore di uno scudetto con la maglia giallorossa. Prima del fischio d'inizio l'ex terzino francese è andato sotto la Sud per salutare i tifosi e per godersi la loro accoglienza. Dopo la sconfitta dell'andata c'è solo un risultato possibile per gli uomini di Mourinho che ancora non hanno mai vinto contro il Bodo. Nonostante tutto, lo Special One si è detto fiducioso così come è apparso Smalling nel pre-partita: "Conta solo la partita di stasera. Siamo in svantaggio solo di un gol e la cosa più importante è vincere per passare il turno davanti ai nostri tifosi".