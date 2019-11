Roma, bilancio super con Di Bello: dieci vittorie e nessuna sconfitta

Come reso noto, sarà Marco Di Bello ad arbitrare la gara tra Roma e Brescia valida per la 13ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2019/20. Per il fischietto della sezione di Brindisi sono 11 i precedenti in campionato con i giallorossi, mai usciti sconfitti dal campo avendo ottenuto 10 vittorie (l’ultima l’1-0 contro l’Udinese dello scorso 13 aprile) e un pareggio. Un bilancio sicuramente positivo per la Roma, che spera di tornare alla vittoria dopo la battuta d’arresto contro il Parma. Cinque invece, i precedenti tra Di Bello e il Brescia con 3 pareggi, una vittoria e una sconfitta. L’ultima direzione risale addirittura al 2014, con la sconfitta contro l’Empoli per 3-1.