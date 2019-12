Roma, bilancio positivo con Orsato: l’ultima volta è stata vittoria contro il Milan

La Roma affronterà domani la Fiorentina nella diciassettesima giornata di Serie A, l’ultima del 2019. La Lega ha deciso di affidare la direzione di gara all’esperto Daniele Orsato, con Aureliano al Var. Incrocio numero 28 in Serie A tra il fischietto di Schio e i giallorossi, con il bilancio che recita 11 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte . Nonostante l’ultimo felice precedente, datato 27 ottobre 2019 nel match contro il Milan allo Stadio Olimpico, terminato 2 a 1 con le reti di Dzeko e Zaniolo, i recenti incontri sono traumatici. Il 24 gennaio 2018, i giallorossi sono stati raggiunti sul pareggio dalla Sampdoria grazie ad un rigore assegnato per un tocco di mano di Kolarov. L’azione che aveva portato al penalty però, era viziata da un fallo di Ferrari su Kolarov, segnalato dal guardalinee ma non sanzionato dal fischietto veneto.

“Orsato è sempre protagonista contro di noi, è l’unico a cui domando certezza e giustizia”, queste furono le parole di Monchi nel post partita di un altro Fiorentina-Roma, quando venne concesso un rigore dubbio ai viola per un contatto in area tra Olsen e Simeone, con l’esperto fischietto di Schio che si trovava al Var. Sono invece 33 le gare dirette da Orsato con la Fiorentina: 9 vittorie, 11 pareggi e 13 sconfitte.