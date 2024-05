Roma, biglietto dalla Curva Sud per Mancini: “Non temere, ci saremo noi con te”

Dopo la fine della partita con Genoa i giocatori della Roma hanno salutato i tifosi nell'ultima partita in casa della stagione. Gianluca Mancini è stato tra i più acclamati durante il giro di campo. Il numero 23 è ormai un idolo per i romanisti e il difensore ha ricevuto anche un biglietto dalla Curva Sud: "Quando la notte è buia e i venti sono contrari, non temere. Guarda a destra e sorridi: ci saremo noi lì con te!". Il messaggio da brividi è stato svelato dalla moglie che ha pubblicato la foto su Instagram. Mancini è stato protagonista in negativo nella serata di Leverkusen con uno sfortunato autogol, ma la Sud è sempre con lui.