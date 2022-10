Roma-Betis, Mourinho in conferenza stampa mercoledì alle 14

Il match del girone di Europa League è in programma giovedì alle 21

La UEFA ha reso noto il programma della vigilia di Roma-Real Betis. Il match è valido per la terza giornata del girone C di Europa League, che si disputerà giovedì 6 ottobre alle 21:00 allo stadio Olimpico. Il tecnico giallorosso José Mourinho parlerà in conferenza stampa mercoledì alle 14 insieme ad un calciatore. Poi, alle 16, ci sarà la rifinitura. L'allenatore del Betis, Manuel Pellegrini, e un suo giocatore risponderanno alle domande dei giornalisti all'Olimpico alle ore 18:15.