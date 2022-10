Roma-Betis, i tifosi spagnoli vandalizzano Piazza del Popolo – FOTO

I tifosi spagnoli sono arrivati in massa a Roma (circa 4000) e fin da ieri hanno portato scompiglio nella capitale. Nella notte sono state lanciate delle bottiglie di birra verso un bar a Trastevere. Nel pomeriggio hanno preso d'assalto Piazza del Popolo lasciando a terra una grande quantità di spazzatura e vandalizzando il centro storico della città. Scene simili si erano già viste nel 2015 con l'arrivo degli ultras del Feyenoord. I Supporters Gol Sur, lo zoccolo duro della tifoseria Verdeblancos, spaventano la Prefettura soprattutto per le possibili saldature con gli ultras della Lazio. L'allerta resta alta per possibili scontri tra le due tifoserie. Il giornalista Giorgio Velardi ha pubblicato le foto e ha commentato così: "Questo è il modo in cui i tifosi del Betis, a Roma per la gara di Europa League, hanno ridotto Piazza del Popolo. Una vergogna assoluta".