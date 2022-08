Roma, Bernardeschi su Dybala: “E’ strano vederlo giocare con un’altra maglia”

L'ex Juventus e Fiorentina commenta la prima da avversario allo Stadium per la Joya sabato prossimo: "Dybala si merita tutto questo entusiasmo perché è un grande ragazzo"

Federico Bernardeschi, esterno approdato a Toronto dopo la lunga esperienza in Serie A, ha parlato ai microfoni di Dazn anche di Paulo Dybala. Il nuovo numero 21 giallorosso sabato tornerà allo Juventus Stadium, questa volta però da avversario: "E' un po' strano vederlo con un'altra maglia. Dybala si merita tutto questo entusiasmo perché è un grande ragazzo, oltre che un grande calciatore. Per me che ci ho giocato tanti anni insieme con la stessa maglia, vederlo con un'altra è molto strano".