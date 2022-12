Roma, Bernardeschi: “Dybala alle stelle. Ieri si è preso una grande responsabilità”

Durante la trasmissione Tutti Convocati, Bernardeschi si complimenta con Dybala, suo ex compagno di squadra alla Juventus. Queste le sue parole: "Oggi Dybala sarà sulle stelle, si porterà dentro questa cosa per tutta la vita, anche lui ha scritto la storia del calcio e questo resta. Entrare a 3 minuti dalla fine e prendersi una responsabilità del genere non è facile, gli porterà più consapevolezza". L'attaccante giallorosso ieri ha segnato uno dei rigori decisivi per la vittoria del Mondiale dell'Argentina, dimostrando grande freddezza.