Roma, Berardi: “Vogliamo portare più persone disabili allo stadio”

L'amministratore delegato giallorosso ha parlato delle iniziative per le categorie di tifosi più in difficoltà

Inclusività come parola d'ordine. Pietro Berardi ha parlato delle iniziative della Roma per andare incontro a tutte le persone che hanno più difficoltà nel seguire la squadra. "Dobbiamo migliorare nella comunicazione e concentrare le nostre energie nelle giuste attività - ha detto l'ad giallorosso a margine del convegno 'Il fattore sociale e di governarce negli Esg', promosso dall'associazione 'Nedcommunity', in programma al Salone d'Onore del Coni -. Quello che stiamo cercando di fare è di concentrare l'attività della società Roma e l'asset più importante per una società di calcio sono i giocatori e l'allenatore".