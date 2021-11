Roma, Berardi confermato Amministratore Delegato e membro del Comitato Esecutivo

Oggi si è svolto il Consiglio di Amministrazione. I poteri gli erano stati conferiti il 6 ottobre 2021

"Il Consiglio di Amministrazione di A.S. Roma S.p.A. (la “Società”), riunitosi in data odierna, inter alia, ha confermato la nomina del dott.Pietro Berardi a membro del Comitato Esecutivo e Amministratore Delegato della Società, confermando i relativi poteri già conferitigli nella riunione del 6 ottobre 2021". Con queste parole la AS Roma ha annunciato sul proprio sito ufficiale la conferma di Pietro Berardi come Amministratore Delegato oltre che membro esecutivo del club. La scelta è stata confermata in seguito al Consiglio di Amministrazione svoltosi oggi.