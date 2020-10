Roma-Benevento, Ryan Friedkin esulta… e spunta il braccialetto giallorosso – FOTO

Insieme alla Roma, sempre, da quando sono sbarcati nella capitale fino ad oggi. Dan e Ryan Friedkin, nuovi proprietari della società giallorossa, hanno seguito ovunque il loro gioiellino, in trasferta e all’Olimpico. Un inizio di stagione complicato, lo 0-0 (poi 3-0 a tavolino) contro il Verona e il pareggio amaro contro la Juventus per 2-2. Già in quell’occasione, però, i due texani si erano scomposti per il gol del vantaggio di Jordan Veretout, esultando con un pugnetto “all’americana” e abbandonando quella compostezza a cui il tifoso giallorosso è sempre stato abituato. Oggi, invece, la definitiva consacrazione e vestizione romana e romanista: i più attenti non si saranno sicuramente persi, durante la goleada al Benevento (5-2), l’esultanza di Ryan in tribuna. Il figlio di Dan Friedkin stringe il pugno destro, e dalla manica dell’elegante abito spunta un braccialetto giallorosso. Sono nella capitale da settembre e nei prossimi giorni continueranno la full immersion per trovare il direttore sportivo più adatto al miglioramento dell’assetto societario. Con i colori di Roma ad accompagnarli ovunque.