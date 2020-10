Roma-Benevento, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Domenica alle 20.45 allo Stadio Olimpico la Roma scenderà in campo per il posticipo della 4° giornata della Serie A 2020/21. I giallorossi, reduci dalla sofferta vittoria ottenuta contro l’Udinese, affronteranno il Benevento di Pippo Inzaghi, autore di un ottimo inizio di stagione e galvanizzato dai 3 punti ottenuti nell’ultima uscita stagionale contro il Bologna. Tra le due squadre risultano soltanto due precedenti ufficiali, entrambi coincisi con successi da parte dei capitolini, risalenti al campionato 2017/18: in due partite la Roma segnò ben 9 gol.

Roma-Benevento: probabili formazioni

Ad eccezione del rientrante Smalling, Fonseca dovrebbe confermare in blocco la formazione di Udine: davanti al confermato Mirante in porta spazio dunque alla retroguardia a tre composta da Mancini, Ibanez e Smalling, con Kumbulla che andrebbe ad accomodarsi in panchina. Al fianco dell’insostituibile Veretout, Pellegrini, di rientro dagli impegni con la Nazionale italiana, resta in vantaggio su Diawara e Cristante. Spinazzola a sinistra e Santon a destra le scelte per gli esterni, mentre sulla trequarti spazio ancora all’estro di Mkhitaryan e Pedro. A guidare l’attacco ci sarà capitan Dzeko, con uno scalpitante Borja Mayoral pronto a subentrare a partita in corso. Queste le scelte dei due allenatori:

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Smalling; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko. All. Fonseca

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Sau, Lapadula, Caprari. All. F. Inzaghi

Roma-Benevento, dove vedere la partita in tv e streaming

ForzaRoma.info vi terrà aggiornati sul match tramite i canali social (Facebook, Twitter e Instagram), oltre a fornirvi la cronaca live del match sul sito. Interviste, foto, video e notizie sempre in tempo reale su www.forzaroma.info. Roma-Benevento sarà trasmessa dalle 2o.45 di domenica 18 ottobre in diretta tv su Sky, nello specifico Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A (canale 202 sul satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite). La sfida sarà visibile poi in diretta streaming su Sky Go, su smartphone e tablet, oltre che su pc e notebook, scaricando l’app oppure collegandosi al sito ufficiale tramite browser. Un’altra opzione è rappresentata da Now Tv, servizio di streaming live e on demand della tv satellitare, che offre l’opportunità di guardare alcune gare della Serie A.