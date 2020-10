Roma-Benevento, ovazione per i Friedkin: Dan ringrazia i tifosi

Sono meno di mille i tifosi romanisti in Monte Mario per Roma-Benevento, ma si sono fatti sentire. Per informazioni chiedere a Dan e Ryan Friedkin, accolti da calorosissimi applausi quando hanno raggiunto il loro posto in tribuna un minuto prima dell’ingresso in campo delle squadre. Il presidente si è girato e ha ringraziato con un cenno della mano prima di riprendere a chiacchierare col figlio Ryan. Qualche istante dopo gli applausi sono stati tutti per la squadra, che ha salito le scalette che portano al prato dell’Olimpico. Dagli spalti sono partiti anche alcuni cori che hanno coinvolto tutta la tifoseria, compresi quelli di incoraggiamento per Edin Dzeko, che stasera è a caccia del primo gol stagionale.