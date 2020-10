Roma-Benevento, il Var annulla il gol di Mkhitaryan: ecco cosa è successo

Ottimo primo tempo per la Roma contro il Benevento, con i giallorossi in vantaggio per 2 a 1 grazie alle reti di Pedro e Dzeko che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio ospite firmato Caprari. Gli uomini di Fonseca erano riusciti anche a trovare il gol del 3 a 1 grazie a un tap-in di Mkhytarian su bellissimo assist di Cristante, ma l’arbitro Ayroldi, dopo consulto con il VAR, ha optato per l’annullamento della marcatura.

Una decisione che ha inizialmente destato diversi dubbi e perplessità soprattutto per la posizione nettamente regolare dei protagonisti diretti del gol, con Cristante che riceve in gioco la sfera in area da Dzeko e lo stesso Mkhitaryan che resta sempre dietro la linea del pallone prima di raccogliere l’assist. Esiste tuttavia effettivamente un fuorigioco nel corso dell’azione, risalente all’inizio dello sviluppo della manovra offensiva giallorossa: Pellegrini lancia in profondità all’altezza del vertice corto sinistro dell’area di rigore Spinazzola che, tuttavia, risulta di poco in off-sede rispetto sl suo diretto marcatore nel momento della ricezione del passaggio del numero 7 giallorosso. Da qui la decisione corretta del direttore di gara, supportato dal VAR, di non convalidare la rete di Mkhytarian ed assegnare un calcio di punizione a favore degli ospiti.