Roma-Benevento, i convocati di Fonseca: prima per Mayoral. Tornano Fazio e Jesus

La Roma rende nota la lista dei 22 nomi per la sfida di stasera contro il Benevento (all’Olimpico, ore 20.45). Tra i 22 uomini che saranno a disposizione di Paulo Fonseca sarà la prima volta per Borja Mayoral, ultimo acquisto dell’ultima sessione di mercato. Aggregati in prima squadra anche i giovani Boer, Darboe e Zalewski. Tornano infine anche Fazio e Juan Jesus, dopo l’esclusione contro Verona, Juventus e Udinese. Di seguito la lista con i 22 giocatori:

Portieri: Mirante, Pau Lopez, Boer

Difensori: Ibanez, Juan Jesus, Santon, Fazio, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Darboe, Zalewski

Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Pedro, Mayoral, Carles Perez