Roma-Benevento, domani alle 14 la conferenza di Fonseca

Tutto pronto per il ritorno in campo della Roma dopo la pausa delle Nazionali. Paulo Fonseca infatti parlerà domani direttamente da Trigoria alle ore 14, nella conferenza stampa alla vigilia del match con il Benevento di Filippo Inzaghi. Il tecnico portoghese sarà privo di Chris Smalling, tornato nella Capitale dopo la turbolenta estate di mercato ma già costretto ai box per una lieve distorsione al ginocchio. E allora spazio alla difesa tutto talento e gioventù che già aveva destato ottime impressioni contro la Juventus: Ibanez al centro con Mancini e Kumbulla ad agire come ‘terzi’. Sulla destra Santon dovrebbe essere preferito a Bruno Peres, straordinari in mediana per Pellegrini, che affiancherà Veretout dopo le fatiche con l’Italia. Mkhitaryan, Pedro e Dzeko dovrebbe essere il trio d’esperienza con cui Fonseca inizierà la sfida.