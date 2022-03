Roma, Benatia: “Spero che Zaniolo resti a Roma. Può diventare un fenomeno”

L'ex centrale romanista, passato anche da Udinese e Juventus, ha parlato del possibile approdo del numero 22 giallorosso in bianconero: "Questo ragazzo può diventare davvero un fenomeno. Potrà fare grandi cose. Spero resti alla Roma"

Quale è stata l’esperienza più bella e quella più brutta della tua carriera? “Ho avuto tante esperienze, per cui è difficile dire quale è stata la più bella. In Francia sicuramente ricordo il periodo in cui mi sono rilanciato dopo la rottura del crociato, l’Italia per il sogno che ho vissuto. Nell’Udinese la famiglia Pozzo mi ha trattato come un figlio e mi ha permesso di diventare un giocatore vero, nella Roma in cui sono stato accolto benissimo dai tifosi fin dal primo giorno e non posso che ringraziare Sabatini, Massara e tutti quelli che mi hanno supportato. Sono stato il miglior difensore del campionato, non è roba da poco”.