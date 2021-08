Benatia: “Roma è una piazza fantastica e merita una grande squadra”

L'ex giallorosso elogia l'ambiente romanista e Mourinho: "A livello comportamentale è perfetto"

Medhi Benatia, intervistato da SkySport, ha parlato della Roma e dell'arrivo dello Special One: "Roma è una delle piazze più belle del mondo, i tifosi hanno una passione incredibile. Se tutto va bene poche altre sono al suo livello. Mourinho, a livello caratteriale è perfetto per l'ambiente perché non tutti possono giocare o allenare alla Roma. Ho avuto la fortuna di incontrare il mister in Qatar. Quando parla di calcio bisogna ascoltarlo. Sono molto contento del suo arrivo e sono convinto che farà bene". Il difensore ha vestito la maglia giallorossa una sola stagione, 2013/2014, segnando 5 gol in 33 presenze, contribuendo alla conquista del secondo posto e al ritorno in Champions League.