Pjanic manda un messaggio a Dybala: “Ti divertirai a Roma fratello”

Medhi Benatia, ex difensore della Roma, ha commentato sul suo profilo Instagram l'arrivo di Paulo Dybala nella capitale: "Facci sognare frate. In bocca al lupo". Ha pubblicato un collage con una sua foto in maglia giallorossa e una del suo vecchio compagno di squadra. Il classe 1987 ha condiviso lo spogliatoio con la "Joya" per tre anni. I due hanno giocato insieme nella Juventus dal 2016 al 2019 vincendo un buon numero di trofei in Italia. Un altro ex romanista e 'vecchio' amico di Dybala ha commentato il suo arrivo a Roma. Pjanic conosce molto bene la capitale e gli ha mandato un messaggio: "Top Player in top club. Ti divertirai a Roma Fratello". Sono tanti gli auguri sui social, anche la Lamborghini ha pubblicato una foto su Instagram: "Buona fortuna per la tua nuova avventura". Paulo ha anche pubblicato un post sui social e tanti personaggi del mondo dello sport hanno commentato. Da Cancelo a Vinicius e Douglas Costa. Marchisio ha lasciato un commento ironico sotto la foto: "Buona fortuna amico mio. Tranne contro di noi (Juventus ndr)".