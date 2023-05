Roma, Belotti stringe i denti e si allena con il tutore: con il Leverkusen ci sarà

L'emergenza in casa Roma sembra non avere mai fine ma quanto meno in questi giorni sembra essere giunta ad una tregua. Nella rifinitura in vista della semifinale di Europa League contro il Leverkusen, in campo si sono rivisti Paulo Dybala, Gini Wijnaldum oltre ad Andrea Belotti. Il Gallo si è allenato con un vistoso tutore alle costole dopo l'infortunio accusato nel match casalingo con il Milan ma domani ci sarà. Mourinho lo aveva schierato titolare contro l'Inter elogiandone anche la disponibilità in conferenza stampa: "Belotti per me è un eroe, non lo avrebbero fatto tutti nelle sue condizioni". Queste le parole dello Special One che ora è chiamato a scegliere tra l'ex Torino (3 gol in Europa League) e Tammy Abraham (1 gol) per un posto al centro dell'attacco nel fondamentale match contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso.