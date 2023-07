Roma, Belotti entusiasta della nuova maglia targata Adidas: “La storia che ritorna”

Dopo mesi di attesa, la Roma ha finalmente presentato la nuova maglia che accompagnerà la squadra per tutta la prossima stagione. Il kit ha ricevuto molti apprezzamenti sui social da parte dei tifosi ma anche di alcuni giocatori come Andrea Belotti che sul proprio profilo Instagram ha pubblicato uno scatto con indosso la nuova divisa: "La storia che ritorna". Questa la didascalia scelta dal Gallo che nella prossima stagione dovrà sicuramente migliorare il proprio rendimento visto che nella passata stagione è rimasto a secco in campionato (0 gol), realizzandone invece appena 3 in Europa League e 1 in Coppa Italia.