Roma, Belotti e Matic seguono Wimbledon da Trigoria: che tifo per Djokovic

Dopo il sudore e la fatica della seduta d'allenamento è tempo di qualche ora di relax. Andrea Belotti e Nemanja Matić, si sono ritrovati insieme, direttamente da Trigoria, per vedere la sfida tra Novak Djokovic e Andrey Rublev valida per il prestigioso torneo di Wimbledon. Lo scatto è stato postato su Instagram del centrocampista serbo che, insieme all'attaccante giallorosso, ha fatto il tifo per il suo connazionale. "Ben fatto Nole" è il commento da parte di Matić. Infatti, la coppia di giocatori della Roma ha portato fortuna al tennista serbo che ha battuto 4-6, 6-1, 6-4, 6-3 il suo avversario, aggiudicandosi, così, la semifinale con l'italiano Jannik Sinner, in programma giovedì.