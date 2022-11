Roma, Belotti e El Shaarawy alla Rinascente: maglie e palloni autografati ai tifosi

Gli attaccanti giallorossi presenti alla presentazione del progetto Beauty Bar per sostenere la ricerca oncologica

Bellotti e El Shaarawy presenti alla Rinascente di Roma per la presentazione del progetto Beauty Bar. L'iniziativa, volta al sostegno della ricerca oncologica, prevede l'apertura di stand all'interno degli store Rinascente, che devolveranno il 5% del ricavato accumulato dal 21 novembre al 21 dicembre all'associazione FRO ONLUS (Fondazione Radioterapia Oncologica). In occasione dell'evento, i giocatori giallorossi hanno regalato palloni e maglie ufficiali e si sono intrattenuti coi tifosi per firmare autografi e fare foto.