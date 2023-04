Roma-Bayern Leverkusen: quasi 15 mila tifosi in coda per i biglietti

La Roma oggi scende in campo a Bergamo per il difficile match contro l'Atalanta, ma il pensiero di molti tifosi è già rivolto all'andata delle semifinali di Europa League contro il Bayern Leverkusen. Alle ore 16, è partita la seconda fase di vendita dei biglietti, per il match dell'11 maggio all'Olimpico, rivolta agli abbonati delle coppe 22/23. Dopo neanche qualche minuto dall'apertura del server, sono quasi 15 mila i tifosi rimasti in coda per accaparrarsi un tagliando per il match. La prevendita durerà fino alle 15:59 di mercoledì 26 aprile e gli abbonati per le coppe, potranno usufruire di un prezzo dedicato su tutti i settori disponibili, con un solo ticket per singola transazione. Per la vendita libera invece, si dovrà aspettare le ore 16 di mercoledì 26 aprile dove, per i biglietti rimasti, ogni tifoso potrà acquistarne un massimo di quattro.