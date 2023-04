Roma-Bayer Leverkusen, vendita libera posticipata alle 17

Novità per quanto riguarda la biglietteria della Roma. Come riportato dal club giallorosso tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, la vendita libera per il match contro il Bayer Leverkusen valido per l'andata delle semifinali di Europa League, partirà alle 17:00 della giornata di oggi. Fino alle 16 invece, sarà aperta la fase di vendita riservata ai titolari dell'abbonamento coppe. Il fischio d'inizio della sfida è previsto per le 21 dell'11 maggio.