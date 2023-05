Roma-Bayer Leverkusen, le informazioni per i tifosi che raggiungeranno l’Olimpico

Domani andrà in scena uno dei match più importanti della storia della Roma: la semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. La partita inizierà alle 21 e si giocherà all'Olimpico, sold out per l'occasione. Sui canali ufficiali del club, sono state diramate tutte le informazioni per i tifosi che raggiungeranno lo stadio domani sera. I cancelli apriranno alle 18:30 e si consiglia di arrivare allo stadio almeno 90' prima del fischio d'inizio. Trattandosi do un giorno feriale, bisognerà tenere conto del traffico delle strade della Capitale e partire con largo anticipo. Dal momento che domani si giocheranno anche alcune partite degli ATP di tennis, non sarà possibile accedere dal varco di prefiltraggio su Viale delle Olimpiadi. Chi possiede un biglietto di Curva Sud Laterale e Centrale dovrà passare dal varco di piazzale De Bosis. Chi lo ha di Monte Mario lato Sud dovrà invece entrare da Viale dei Gladiatori. Il punto assistenza errà quindi allestito in Via Nigra. Dalle ore 18:30 sarà attiva la Fan Zone romanista.