Roma-Bayer, all’Olimpico c’è anche Totti: insieme a lui Noemi e Cristian

Non vuole mancare proprio nessuno per un appuntamento così importante. Lo storico capitano giallorosso sarà tra gli spettatori del match di Europa League

La Roma, stasera, potrà contare su un tifoso speciale in più nella sfida al Bayer Leverkusen. Presente, infatti, sugli spalti dell'Olimpico anche Francesco Totti. Lo storico capitano giallorosso non è voluto mancare ad un appuntamento che è attesissimo. A fargli compagnia, in tribuna, anche la nuova compagna Noemi Bocchi e suo figlio Cristian. Per lo storico numero 10 romanista, è un ritorno a casa, cosi com'era avvenuto per la sfida contro il Feyenoord di qualche settimana fa. Quella volta era affiancato da Daniele De Rossi.