Roma, battere l’Ajax anche per il ranking UEFA: la vittoria vale l’aggancio al Tottenham

Una vittoria che vale anche un bel balzo in avanti nel ranking Uefa. L’ottimo percorso seguito fin qui dalla Roma in Europa League è valso il 16° posto nel ranking, appena alle spalle del Porto fresco di eliminazione dai quarti di Champions per mano del Chelsea. Se i giallorossi dovessero riuscire a superare il turno battendo l’Ajax farebbero un ulteriore balzo in avanti in graduatoria, scavalcando i Dragoes e piazzandosi in 14° posizione a pari merito con il Tottenham. Una scalata certamente inaspettata, considerato anche il valore sulla carta della squadra allenata da Josè Mourinho, clamorosamente eliminata agli ottavi della competizione per mano della Dinamo Zagabria.