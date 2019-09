Roma-Basaksehir, la rifinitura della squadra di Okan – FOTO

Dopo le parole i fatti. In seguito alla conferenza stampa del tecnico Okan e del capitano Tekdemir, l’Istanbul Basaksehir si è riunito sul terreno di gioco dello Stadio Olimpico per l’ultima sgambata in vista poi del match di domani contro la Roma, valevole per il primo turno di Europa League del Gruppo J.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 19.50 – Torello divisi su due gruppi

Ore 19.44 – Riscaldamento su due file con skip

Ore 19.40 – Il tecnico è a colloquio con la squadra al centro del campo

PROBABILE FORMAZIONE

Per la sfida di domani contro la Roma il tecnico turco Okan Buruk dovrebbe ancora cambiare qualcosa rispetto all’ultima di campionato. Modulo speculare a quello di Fonseca, con l’esperienza di Clichy e Topal a guidare gli altri mentre sarà ballottaggio sulla trequarti tra Arda ed Elia. Con Inler e Robinho out, il peso dell’attacco sarà sul guizzante Visca – compagno di squadra di Dzeko in nazionale – e il francese Crivelli.

Istanbul Basaksehir (4-2-3-1): Mert; Clichy, Epireanu, Mahmut, Caicara; Irfan, Mehmet Topal; Arda, Aleksic, Visca; Crivelli. A disp.: Babacan, Behich, Ponck, Ugur Ucar, Azubuike, Elia, Demba Ba