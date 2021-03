Roma, Bartoli rinnova fino al 2023: “Un onore continuare a indossare questa maglia”

Ancora un rinnovo importante per la Roma. Come comunicato infatti dal club sul proprio sito ufficiale Elisa Bartoli ha rinnovato il contratto fino al 2023, un accordo che la porterà ad essere la capitana romanista per altre due stagioni. Un percorso giallorosso che continua per Bartoli, tra le fedelissime anche di Milena Bertolini e della Nazionale italiana. “Da romana e romanista è un onore e un privilegio continuare ad indossare la maglia della mia città”, ha commentato l’esterna di Bavagnoli, “Come disse Giotto, ‘Roma è la città degli echi, la città delle illusioni e la città del desiderio’. Io continuerò a desiderare grandi vittorie e prestazioni con questi colori. Ringrazio la società per aver permesso tutto questo, giocare per la Roma per me è un sogno”.