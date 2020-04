Roma-Barcellona, Alisson non dimentica: “Che nostalgia”. Manolas: “Indimenticabile” – FOTO

Giornata ricca di ricordi per la Roma e i romanisti. Due anni fa la squadra di Eusebio Di Francesco rimontava il Barcellona nei quarti di finale di Champions League, un 3-0 che ha segnato la storia giallorossa. Tanti i post dei calciatori che quella serata l’hanno vissuta, da Jesus a Nainggolan fino a Strootman. Non è mancato all’appello neanche Alisson Becker, che sulle stories di Instagram ha pubblicato una serie di scatti dell’esultanza postpartita. Tra questi spunta anche l’abbraccio con Juan Jesus: “Nostalgia…”, ha scritto il brasiliano. Una parola, mille emozioni per il portiere attualmente al Liverpool che ha vissuto a Trigoria anni importanti, mai dimenticati. E non poteva mancare anche il ricordo di Kostas Manolas, autore del 3-0 oggi da tutti celebrato. “Serata indimenticabile. Spero di riviverla di nuovo”, ha scritto il greco.