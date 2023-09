Roma, Azmoun e il feeling con Dybala: su Instagram “Ragazzi, seguitelo”

È arrivato da poco, ha preso parte ad una sola partita, ma sicuramente ha già instaurato un ottimo rapporto con i suoi compagni. Si tratta di Azmoun che sui social non perde mai occasione di mostrare il suo supporto alla Roma e ai giocatori. Dopo aver gioito delle ultime vittorie dei giallorossi, il nuovo attaccante sembra aver già stretto un bel rapporto con tutti, in particolare con Dybala. Sui social infatti è già la seconda volta che i due si scattano un selfie insieme e stavolta l'iraniano manda anche un invito ai suoi followers: "Ragazzi, seguitelo!", riferendosi all'argentino. Un piccolo siparietto tra i due che però denota l'esistenza di un bel feeling. Chissà che Azmoun non possa diventare il nuovo compagno di gag preferito dal Joya dopo l'addio di Matic...