Roma, Azmoun col contagocce: l’iraniano col Monza potrebbe trovare spazio

Scalpita Saldar, come i suoi 52 cavalli. Venti minuti esatti, tanto è durata finora l'esperienza in campo di Azmoun con la Roma. L'iraniano è entrato in campo negli ultimi spezzoni di gara con Empoli, Genoa e Frosinone. Quando i discorsi erano chiusi, o quasi. I problemi muscolari ora sono alle spalle e l'attaccante chiede spazio almeno in campionato visto che in Europa non potrà giocare essendo stato escluso dalla lista Uefa. Reduce dalla doppietta in Nazionale, Azmoun potrebbe entrare a gara in corsa col Monza anche se non sarà facile scardinare in questo momento la coppia Belotti-Lukaku in attesa del ritorno di Dybala. L'iraniano, nemmeno sfiorato dal video pubblicato da Corona in questi giorni, aspetta con pazienza, senza fare polemica. Per caratteristiche difficilmente potrà occupare lo spazio sulla trequarti, ma in Nazionale ha giocato spesso da seconda punta al fianco di Taremi.