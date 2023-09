Roma, la squadra è partita per la Moldavia. Azmoun: “Buona fortuna ragazzi”

L'attaccante iraniano, non essendo inserito in lista Uefa, ha voluto comunque far sentire la sua vicinanza ai compagni in vista della prima trasferta europea della stagione

La Roma è partita per la Moldavia, dove domani scenderà in campo per affrontare lo Sheriff Tiraspol. Sarà l'esordio in Europa League per la squadra di José Mourinho che vuole partire subito forte per evitare di complicare un girone che, sulla carta, è agevole. Chi non sarà sicuramente del match, è Sardar Azmoun. L'attaccante iraniano, non è stato inserito nella lista Uefa e sta cercando di recuperare la migliore condizione per essere pronto a dare un apporto alla formazione dello Special One, soprattutto in vista dei tanti impegni ravvicinati. Il neo acquisto giallorosso ha voluto comunque far sentire la propria vicinanza ai compagni di squadra con un post su Instagram: "Buona fortuna ragazzi".