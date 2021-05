Roma, titolo in Borsa ancora in salita: azioni a +3,07%

Le quotazioni sono salite anche nelle ultime ore. Ormai il boom prosegue da un mese

Sarà l'effetto Mourinho, saranno le voci di mercato o quelle dell'ingresso di un nuovo socio, finora smentite. Sta di fatto che le azioni della Roma in Borsa non si fermano: nelle ultime ore ancora un balzo in avanti del +3,07%. Negli ultimi giorni il rialzo totale è stato addirittura del +40%, che diventa quasi +80% se si guarda ai risultati degli ultimi mesi. Gli investitori in questo momento guardano di buon occhio l'ambiente giallorosso e tutto l'hype che è scaturito dalle mosse dei Friedkin e dall'arrivo di Mourinho. Chiusura in positivo anche per la Lazio (+1,21) e Juventus (+0,76). Numeri comunque lontanissimi da quelli della Roma.