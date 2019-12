“Roma Awards”: la maglia per i derby 2016-2017 è la più bella decennio – VIDEO

Continuano i “Roma Awards”, con i quali i tifosi ripercorrono la storia giallorossa di questi ultimi anni. A vincere il premio come maglia più bella del decennio è quella speciale indossata nei derby 2016-2017. La società lo ha reso noto tramite un tweet sul suo profilo social. Le stracittadine di quella stagione in campionato videro la Roma vincere il 4 dicembre 2016 per 2 a 0 con le reti di Strootman e Nainggolan e perdere quello del 30 aprile del 2017. La maglia più bella di questi ultimi anni è caratterizzata dal colore d’oro, presente sul nome e sul numero dei calciatori e anche sul logo del club.