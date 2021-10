Roma, avanti tutta: giallorossi primi in serie A per tiri effettuati

Sono centosedici le conclusioni tentate dagli attaccanti di Mourinho in queste prime uscite stagionali. Ma la media tiri-gol va decisamente migliorata

Una forte componente offensiva sta caratterizzando la Roma di inizio stagione. I giallorossi sono primi in campionato per tiri effettuati e terzo attacco della Serie A, nonostante i numerosi legni presi da Abraham e Zaniolo . Quella di Mourinho è una squadra che vuole avere sempre il pallino del gioco, improntando su possesso palla e finalizzazione la propria mentalità.

In questa speciale classifica, la Roma è capolista con 116 conclusioni, davanti a Napoli (112), Inter e Milan (103), ma quello che rende meno felice l'allenatore portoghese è la precisione dei tiri: la percentuale è del 33,6% nello specchio della porta, decisamente basso rispetto a una media della serie A del 36,76 %. Mourinho dovrà lavorare ancora per dare un equilibrio ai suoi giocatori, che dovranno cercare di essere più precisi per incrementare la media tiri-gol e dare seguito alle buonissime prestazioni viste finora.