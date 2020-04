Roma, auguri a Delvecchio: nove gol alla Lazio ed è subito festa – VIDEO

Marco Delvecchio oggi spegne le sue 47 candeline e la Roma non poteva di certo scordarselo. Come lo festeggia? Con un video su Twitter delle sue magie nei derby. La società giallorossa celebra così il suo ex attaccante, sfoggiando le 9 reti ai biancocelesti nelle stracittadine. Ecco che colpi di testa, finte su Nesta e mani alle orecchie tornano a rinfrescare la memoria di tutti i quanti i nostalgici tifosi romanisti, sperando di riuscire a farli esultare ancora una volta durante la quarantena.