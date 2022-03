Roma, attivati centri di raccolta di beni in favore del popolo ucraino con UNHCR

La squadra scenderà anche in campo con una patch dedicata per sensibilizzare i tifosi sulla drammatica situazione prodotta dalla guerra

Data la drammatica situazione prodotta dall'invasione portata avanti dalla Russia ai danni dell'Ucraina, la Roma scenderà in campo con la patch di UNHCR (Agenzia ONU per i Rifugiati) in favore dei bimbi ucraini e per aumentare la consapevolezza sull’emergenza che stanno vivendo in questi giorni le persone vittime di uno scenario di guerra. Inoltre, la società ha attivato in vari punti della città dei punti dove i tifosi potranno consegnare prodotti per la raccolta di prima necessità. Il Club ha effettuato una prima donazione di 2000 vestiti invernali per neonati e 1000 per bambini.