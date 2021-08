Roma, attenta alla nuova regola: i gol in trasferta non valgono più doppio

I giallorossi sono stati i primi italiani ad affrontare una gara con la nuova regola: a parità di differenza reti si va comunque ai supplementari

Il 2-1 fuori casa in Turchia contro il Trabzonspor mette la Roma abbastanza al sicuro in vista del ritorno. In caso di pareggio o vittoria i giallorossi di Mourinho sarebbero qualificati ai gironi. Ma da quest'anno è cambiata la regola dei gol in trasferta, che in caso di parità nel doppio confronto permettevano a chi ne aveva segnati di più di qualificarsi. Ma dal 2021-2022 non è più così: a parità di differenza reti si andrà sempre ai supplementari.