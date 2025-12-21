Roma, attacco flop e tabù big match: ci risiamo. Raspadori e Zirkzee: parte lo sprint

Juventus-Roma si è rivelata l’ennesima occasione mancata per compiere quel salto di qualità che tutto l’ambiente giallorosso continua ad attendere. Solo con l’ingresso di Ferguson si è intravisto qualcosa in più, ma troppo poco per impensierire la Juventus allo Stadium. L’unico a salvarsi è stato Svilar, mentre sono negative le prove di Dybala e Bailey. Molto bene invece i segnali da Jan Ziolkowski. Il problema resta enorme: senza gol non si va da nessuna parte: 17 gol in 16 giornate sono un bottino poverissimo, ultimo tra le big. Ormai è una costante: nei big-match la Roma perde. Anche allo Stadium è arrivata l’ennesima sconfitta. Negli ultimi tre anni solo 27 punti in 29 partite contro le grandi. Inter, Napoli e Juventus guidano la classifica, la Roma è ultima anche dietro la Lazio. Solo 6 vittorie in 29 big match.