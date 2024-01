Roma-Atalanta, tutti gli errori dell’arbitro Aureliano

Direzione poco precisa del direttore di gara che conta già diverse sviste a sfavore dei giallorossi

Redazione

Roma-Atalanta è stata partita complicata per l'arbitro, Gianluca Aureliano, protagonista di qualche svista di troppo, soprattutto a sfavore dei giallorossi. Neanche Mourinho sembra convinto della direzione di gara tanto da prendersi l'ammonizione al termine del primo tempo dopo che l'arbitro non ravvisa un netto fallo di Kolasinac ai danni di Dybala. Nel finale di gara rimedia anche il rosso diretto dopo aver protestato per un'evidente trattenuta di Hien su Lukaku non sanzionata. Ecco tutti gli errori del direttore di gara:

90'+3' - Lukaku lotta per conquistare il pallone ma le trattenute di Hien lo spediscono a terra, tuttavia per l'arbitro non c'è nulla. Proteste feroci di Mourinho

90' - Pallone interessante in profondità per Lukaku che sfiora Hien nello scatto, lo svedese frana a terra e Aureliano fischia calcio di punizione a favore dell'Atalanta

56' - Mancato fallo a favore di Pellegrini, a terra dopo un duro contatto con Scalvini già ammonito, tuttavia mancano gli elementi per la seconda ammonizione

48' - Mancini è colpito in caduta da Scamacca, contatto duro ma che l'arbitro non richiama

45'+6' - Dybala, involato verso l'area, viene steso da Kolasinac con un intervento da giallo

45'+3'- Fallo pericoloso di Kolasinac su Dybala, ma per Aureliano il bosniaco prende il pallone

43' - Fischiato un fallo a Lukaku per una semplice presa di posizione su De Roon

35' - Sull'episodio del calcio di rigore al 35' il VAR lo aiuta: il colpo di Ruggeri ai danni di Karsdorp non viene, infatti, ravvisato in un primo momento, l'aiuto della tecnologia corregge l'errore dell'arbitro.

19' - Scivolata dura di Miranchuk ai danni di Zalewski non sanzionata

