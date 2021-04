Roma-Atalanta, moviola: espulsi Gosens e Ibanez, le due squadre chiudono in 10

Episodi arbitrali, cartellini e casi VAR del match della 32° giornata di Serie A

69' - Espulso Gosens . Atalanta in dieci per il doppio giallo al terzino nerazzurro, che commette un brutto fallo ai danni di Veretout. Sanzione confermata anche da Fabbri al Var

41' - Zapata atterra Mkhitaryan, che resta a terra. Calvarese ferma il gioco soltanto in un secondo momento, senza assegnare il fallo a Roma. Proteste di Dzeko verso l'arbitro, reo, secondo del bosniaco, di non aver fischiato nemmeno la manata dell'attaccante colombiano su Cristante all'inizio dell'azione

36' - Leggera sbracciata in area di Maehle ai danni di Mkhitaryan: va giù l'armeno, ma per l'arbitro non ci sono gli estremi per il rigore