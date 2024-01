Mourinho: “Nessun nuovo recupero per domani, Mancini ci sarà” – LIVE

Le parole del mister alla vigilia della sfida contro la Dea

La conferenza stampa di José Mourinho alla vigilia di Roma-Atalanta che si giocherà domenica 7 gennaio 2024. Il tecnico presenta il match contro la Dea che è in programma tre giorni prima il derby di Coppa Italia. Lo Special One perde di nuovo Renato Sanches e non avrà a disposizione il solito Smalling. Mancini ci sarà.

Ci sono stati dei recuperi per domani? Adesso c’è Huijsen, un giudizio? “Giocatori recuperati nessuno. Si può dire Mancini disponibile per giocare penso di sì però dire recuperato no. Tutti gli altri lo sappiamo, sono tutti fuori a lungo. Smalling, Tammy questi qua. Si è infortunato Renato e non c’è nessuno in più che recupera. Partita di domani di alto livello, avversario di alto livello, grande squadra, tanti giocatori bravi. Patita difficile come tutte quelle che abbiamo avuto. Poi c’è la Lazio e il Milan. In questo momento il livello dell’avversario non si abbassa mai. Huijsen ha 18 anni con 10’ di Serie A però è uno dei prospetti con più qualità in Europa. Sarà nel futuro un grande calciatore e nella nostra situazione che è difficile perché non abbiamo giocatori disponibili e abbiamo la limitazione del FFP che è di una limitazione incredibile ed è stata l’unica soluzione per aiutarci. Noi possiamo aiutarlo a crescere però non è un giocatore nostro ma della Juventus”.

L’Atalanta sarà un duro avversario. “Ha tutto qualità, opzioni e tanti con lo stesso allenatore a seguire una stessa filosofia e lo stesso modo di giocare. Una squadra che gioca a occhi chiusi e che interpreti ideali per giocare in quel modo. Due anni fa abbiamo vinto, l’anno scorso abbiamo perso ma meritavamo di vincere. Sappiamo che con loro sarà sempre complicato. Noi siamo questi, siamo tosti e non siamo facili per nessuno. Troviamo forza nelle nostre difficoltà e non sarà facile neanche per loro”.

Un giudizio sui due anni e mezzo con Pinto. Il prossimo ds dovrà essere preso in base alle caratteristiche del prossimo tecnico? “Un allenatore non fa queste considerazioni, non fa per me, io rispetto le gerarchie. Ho tanti anni di esperienza ma non commenti il lavoro di un superiore. Non sono capace di farlo. Sono capace di dire che mi auguro per Pinto il meglio e lui lo sa perché siamo amici. E’ stata una decisione sua che si deve rispettare. Ovunque sarà tiferò per lui. Valutare però non è corretto, lui deve valutare a me non il contrario. Nel futuro stessa situazione non è l’allenatore che commenta. Se la domanda è fatta internamente c’è fiducia nella mia interpretazione ovviamente in quel caso siamo una famiglia e si parla. Però pubblicamente mi rifiuto di entrare in un campo che non è mio. Io rimango qua e da qua non esco”.

