Roma-Atalanta, solita disorganizzazione: caos parcheggi e file ai tornelli

Prima del match si sono registrati diversi problemi all’entrata dei parcheggi di via delle Olimpiadi, tante le persone che sono entrate in ritardo allo stadio

Il ritorno alla normalità (o quasi) ha mandato in tilt i controlli all’ingresso dell’Olimpico. Prima del match con l’Atalanta, infatti, si sono registrati diversi problemi soprattutto all’entrata dei parcheggi di Via delle Olimpiadi dove molte auto sono riuscite ad accedere senza permesso e senza controllo da parte del personale addetto causando traffico e diverbi con chi aveva il pass regolare. Molte persone sono entrate allo stadio in ritardo, altre hanno rinunciato. La giustificazione trovata dagli addetti di Sport e Salute (che si occupano dell’organizzazione all’Olimpico) è stata nella profusione di troppi pass. Ma non è solo questo. Ancora caos tornelli dove il lento controllo dei Green pass ha creato lunghe file soprattutto all’ingresso per la Monte Mario ubicato in via dei Gladiatori. Non è la prima volta. Con il ritorno della capienza al 100% si potrebbero verificare ben altri problemi.