Roma-Atalanta, prosegue la vendita dei biglietti

I giallorossi continuano la campagna per la prossima partita all'Olimpico del 5 marzo

In attesa della partita contro lo Spezia, la Roma continua la vendita dei biglietti per la gara interna contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Per sostenere gli uomini di José Mourinho all'Olimpico, i tifosi possono ancora comprare i ticket per la Curva Nord, distinti nord-est, tribuna Monte Mario, sia nord, sia sud, sia parterre centrale, e la tribuna Tevere. Esauriti e quindi non disponibili la Curva Sud e i distinti sud. Il costo parte dai 24 euro.