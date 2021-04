Roma-Atalanta, probabili formazioni: Fonseca fa le prove per l’Europa League

Archiviata la brutta sconfitta con il Torino, successiva alla qualificazione alle semifinali di Europa League, per la Roma c’è adesso l’ostacolo Atalanta. I bergamaschi, terzi in classifica dopo la vittoria con la Juventus di domenica scorsa, hanno vinto nove degli ultimi dieci incontri disputati. Si gioca giovedì 22 aprile, fischio d’inizio alle ore 18.30.

Prove di Europa per Paulo Fonseca, che sette giorni dopo l’Atalanta affronterà il Manchester United. La formazione sarà più o meno la stessa che scenderà in campo a Old Trafford, anche se una sicura eccezione è rappresentata dallo squalificato Mancini, presente in campionato ma out con i Red Devils. L’ex Atalanta, giovedì, comporrà la difesa con Cristante e Ibanez, davanti a Pau Lopez e dietro al centrocampo formato, da destra a sinistra, da Karsdorp, Villar (in ballottaggio con Diawara contro i “Red Devils”), Veretout e uno tra Calafiori e Bruno Peres (favorito il primo). Davanti Pellegrini, Mkhitaryan e Dzeko. Ancora assenti Spinazzola, El Shaarawy, Smalling, Kumbulla e Zaniolo. Squalificato Diawara, out pure Pedro, uscito malconcio dal match col Torino.

Gasperini si presenta all’Olimpico con la rosa al completo, eccezion fatta per l’infortunato Hateboer che ne avrà per almeno altre due settimane. Davanti a Gollini, nel consueto 3-4-1-2 del tecnico bergamasco, ci saranno Toloi, Palomino e Romero. Sulle corsie laterali Maehle e Gosens, a centrocampo de Roon e Freuler. Pessina, tornato a disposizione dopo essere guarito dal coronavirus, supporterà i due attaccanti colombiani Muriel e Zapata. Partirà ancora dalla panchina Ilicic, assente dall’undici titolare da più di un mese.

Le probabili formazioni di Roma-Atalanta

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Romero; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. Allenatore: Gasperini.